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Происшествия19 января 2022 7:12

В ДТП под Томском пострадал 35-летний водитель ВАЗа без прав

Водитель легковушки с травмами был доставлен в больницу.
Источник:kp.ru
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Фото: пресс-служба УМВД по Томской области

Фото: пресс-служба УМВД по Томской области

Накануне вечером на 25 километре автодороги Камаевка - Асино - Первомайское произошло ДТП с участием грузовика Isuzu и ВАЗ. Водитель ВАЗ не имеет водительских прав, сообщили в пресс-службе УМВД по Томской области.

По предварительной информации, 18 января около 17:55 на 25 километре автодороги Камаевка - Асино - Первомайское 35-лений мужчина за рулем ВАЗ потерял контроль над управлением автомобиля и выехал на встречную полосу, где столкнулся со встречным грузовиком Isuzu Elf.

Водитель легковушки с травмами был доставлен в больницу. Как уточнили в ведомстве, мужчина не имеет права управления транспортными средствами.