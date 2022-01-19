Пластические хирурги Томска впервые восстановили молочную железу

Самыми сложными за 2021 год были случаи с реконструированием наружного уха, пластикой нарушения формы конечностей и периферических нервов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Врачам в Томской областной клинической больнице (ТОКБ) удалось реконструировать молочную железу по новой методике. Пластические хирурги первыми в регионе задействовали лоскуты со спины для проведения трансплантации. В 2021 году в больнице провели 1200 операций, среди которых запланированные и внеплановые.

«Впервые в Томской области в прошлом году нами была выполнена операция по уникальному методу двусторонней реконструкции молочной железы (пациентка после мастэктомии) с помощью префабрикации (это способ формирования необходимых по тканевому составу аутотрансплантатов для последующей микрохирургической пересадки) двух лоскутов со спины», - поделился заведующий отделением, кандидат медицинских наук Илья Казанцев.

Данный метод выбран врачами из-за ранее проведённой операции на животе. Из-за этого лоскуты взятые оттуда не подходили. К тому же пациентка имела редкое свойство крови, не позволившее произвести восстановление хирургическим путём.

Самыми сложными за 2021 год были случаи с реконструированием наружного уха, пластикой нарушения формы конечностей и периферических нервов. Однажды пациенткой больницы даже стала девочка 9-ти месяцев. Ребёнок из Иркутска страдал пороком развития кисти, при котором у человека есть лишний палец, который срастается с кистью.

В 2021 году больницу оснастили новыми приборами, такими как электрохирургические апппараты.

Важным мероприятием для отделения был обучающий курс по липоскульптуре и липосакции на уникальном устройстве. Прибор Body-Jet для водоструйной липосакции демонстрировали вместе с эксператами из Москвы и других городов.

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