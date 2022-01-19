В Томске зарегистрирован первый случай заражения омикрон-штаммом коронавируса

Глава региона заявил, что на данный момент, главное – это использовать короткий временной люфт для вакцинации и ревакцинации. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Томске в среду, 19 января, зафиксирован первый случай "омикрона". Губернатор Томской области Сергей Жвачкин поручил принять дополнительные меры в связи с предстоящей волной омикрона, сообщает пресс-служба областной администрации.

"Омикрон уже в регионах Сибири. Первый случай омикрона сегодня зарегистрирован в Томске", - сказал Сергей Жвачкин.

В обладминистрации рассказали, что губернатор Томской области Сергей Жвачкин, возглавляющий региональный оперативный штаб по противодействию распространению COVID-19, участвовал в заседании правительственного совета по борьбе с распространением СOVID-19, который проходил под председательством премьер-министра Михаила Мишустина, а также в заседании координационного совета СФО под руководством сибирского полпреда Анатолия Серышева.

Глава региона заявил, что на данный момент, главное – это использовать короткий временной люфт для вакцинации и ревакцинации. Помимо этого, он отметил, что сейчас важно подготовить резерв оборудования, лекарств и СИЗов, а также расширить возможности стационарных госпиталей и амбулаторного звена.

Добавляется, что губернатор поручил увеличить объемы тестирования, рассмотреть возможность расширения штата операторов колл-центров, а также перевести некоторых сотрудников на удаленный режим работы.