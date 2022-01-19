В Томске подрядчик за 5 млн рублей отремонтировал кровлю дома-памятника на переулке Батенькова

Для этих целей из областного бюджета было выделено более 5 млн рублей. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Томске подрядчик завершил капремонт кровли доходного дома купца Деева по переулку Батенькова, 3. Этот дом является объектом культурного наследия регионального значения, сообщили в пресс-службе администрации Томской области.

Как рассказала начальник Центра по охране памятников Анжелика Зайцева, для этих целей из областного бюджета было выделено более 5 млн рублей.

Работы по ремонту кровли проводил подрядчик ООО «СКИТ-93». Специалисты отремонтировали стропильную систему кровли, заменили обрешетку, металлическое покрытие и теплоизоляцию чердачного перекрытия в соответствии с последними технологическими требованиями. Кроме этого была заменена водосточная труба и система отопления в чердачном пространстве.

Доходный дом купца Федора Деева в стиле модерн был построен архитектором Андреем Лангером в 1914 году.