Сирота из-за прописки в разрушенном доме не смог получить квартиру в Томске

Теперь мужчина может подать документы для включения в список на получение жилья в Томске. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Томске сирота сможет претендовать на получение жилья после помощи уполномоченного по правам человека в Томской области Елены Карташовой. Об этом сообщается на сайте томского омбудсмена.

Мужчина обратился за помощью в аппарат уполномоченного по правам человека в Томской области в декабре 2021 года. В обращении отмечалось, что мужчина относится к категории лиц из числа детей-сирот.

По распоряжению администрации Кировского района мужчине отказали во включении в список детей-сирот, которым полагается жилье, так как в 2007 году он был зарегистрирован в селе Большая Галка Бакчарского района. Однако, по словам томича, жить в этом доме невозможно, так как он разрушен. Кроме этого, документов на дом тоже нет.

Елена Карташова обратилась к главе Бакчарского района с просьбой проверить правомерность закрепление за мужчиной жилья в селе. Спустя время информация, которую рассказал томич, подтвердилась, и пункт о закреплении за ним жилплощади исключили из постановления администрации Бакчарского района.

Теперь мужчина может подать документы для включения в список на получение жилья в Томске.