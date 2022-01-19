В рамках акции «Елки для буренки» томичи сдали более 300 новогодних елей

Фото: Густаво Зырянов

Более 300 елей и пихт собрала спецтехника УМП «Спецавтохозяйство г. Томска» с городских контейнерных площадок в рамках акции «Елки для буренки». Новогодние ели переработают на племенном заводе «Заварзинский» в витаминную подкормку крупному рогатому скоту, сообщили в мэрии Томска.

Как сообщил регоператор, более 150 хвойных деревьев было собрано в Октябрьском и Советском районах Томска.

Желающие поучаствовать в акции томичи еще могут сдать отслужившие новогодние ели и елки до 1 февраля. Для этого необходимо снять с них игрушки и мишуру и оставить на контейнерной площадке.