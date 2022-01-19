Жителя Томской области будут судить за нападение на полицейского и хранение наркотиков

Уголовное дело передано для рассмотрения в Тегульдетский районный суд Томской области. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Томской области 29-летний житель Тегульдетского района обвиняется в незаконном приобретении и хранении наркотиков, а также нападении на полицейского. Уголовное дело передано в суд, сообщили в прокуратуре Томской области.

Следствием установлено, что в ноябре 2021 года обвиняемый незаконно собрал более 350 граммов дикорастущей конопли и понес к себе домой. По пути мужчину остановили полицейские, однако он начал оказывать активное сопротивление и избил сотрудника руками и ногами по голове и туловищу.

Уголовное дело передано для рассмотрения в Тегульдетский районный суд Томской области.