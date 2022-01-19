Мороз до -10 градусов и порывистый ветер ожидают томичей 19 января

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В Томске в среду будет морозно и ветрено. Порывы ветра будут дос13 метров в секунду, сообщает региональный гидрометцентр.

В среду, 19 января, в Томске существенных осадков не ожидается, ветер будет дуть юго-западный 3-8 м/с, местами с порывами до 13 м/с. Днем столбики термометров опустятся до -8…-10 °С. На дорогах местами гололедица.

В Томской области возможен небольшой снег, изморозь. Ветер юго-западный 3-8 м/с, с усилением до 14 м/с. Температура воздуха днем ожидается около -7…-12 °С. На дорогах местами гололедица.