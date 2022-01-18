Число погибших при пожаре в селе Томской области выросло до трех

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В селе Озерное Томской области после пожара в трехквартирном жилом доме при разборе сгоревших конструкций было обнаружено тело еще одного мужчины. Таким образом, число погибших выросло до трех, возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе Су СК РФ по Томской области.

Напомним, в селе Озерное Томской области в ночь на вторник, 18 января, произошёл пожар в жилом доме в переулке Школьном. Изначально в региональном МЧС сообщили о двух погибших.

Личности всех погибших установлены, ими оказались хозяин одной из квартир, его сожительница и их гость.

Возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам".