Директора томской компании осудили на 8 лет за коммерческий подкуп и хранение взрывных устройств

Также он не сможет занимать определенные должности три года. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Томской области суд признал виновным 49-летнего мужчину в получении коммерческого подкупа в особо крупном размере и незаконном приобретении и хранении взрывных устройств. Томич, являясь директором фирмы, получил более 1,4 млн рублей, сообщили в прокуратуре Томской области.

Суд установил, что в период с декабря 2016 года по апрель 2021 года мужчина занимал должность исполнительного директора коммерческой организации и регулярно получал от бизнесмена деньги в качестве коммерческого подкупа. За это обвиняемый обеспечивал сохранение с ним договора о перевозке работников возглавляемой организации. Всего мужчина получил от бизнесмена более 1,4 млн рублей.

Также установлено, что в 2019 году обвиняемый нашел и оставил себе на хранение в сейфе несколько боевых ручных гранат, запалы к ним, тротиловые шашки и другие взрывные устройства.

Суд приговорил томича к 8 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима и штрафу размере 4,3 млн рублей. Также он не сможет занимать определенные должности три года.

Приговор в законную силу не вступил.