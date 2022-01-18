В Томске произошел конфликт между полицейским и таксистом

В ходе проведенной проверки было установлено, что пассажиром оказался сотрудник регионального УМВД, у которого был выходной день Фото: Андрей АБРАМОВ

Вечером 15 января в Томске в полицию с заявлением о конфликте с пассажиром обратился водитель такси. Пассажиром оказался сотрудник полиции, сообщили в УМВД по Томской области.

Как уточнили в ведомстве, заявление от томича поступило 15 января около 21:30. Мужчина, который работает водителем такси, сообщил, что между ним и пассажиром во время поездки произошел конфликт.

В ходе проведенной проверки было установлено, что пассажиром оказался сотрудник регионального УМВД, у которого был выходной день.

По данному факту начата служебная проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствие с законодательством.