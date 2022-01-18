Жителя Томской области приговорили к десяти месяцам исправительных работ за убийство лося

С учетом того, что ранее томич к уголовной ответственности не привлекался, и имеет на иждивении маленьких детей, суд приговорил виновного к 10 месяцам исправительных работ . Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Верхнекетском районе Томской области 33-летний местный житель осужден за незаконную охоту на лося. Мужчину приговорили к десяти месяцам исправительных работ с конфискацией ружья, сообщили в прокуратуре Томской области.

Суд установил, что в октябре 2021 года томич плыл на моторной лодке по реке Лисица, когда заметил в воде лося. Мужчина осуществил его добычу, не имея необходимого разрешения на охоту.

С учетом того, что ранее томич к уголовной ответственности не привлекался и имеет на иждивении маленьких детей, суд приговорил виновного к 10 месяцам исправительных работ условно с испытательным сроком в 1 год. Кроме этого у мужчины конфисковали моторную лодку, лодочный мотор и ружье.