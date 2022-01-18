Жители Томской области купили алкоголь на 13 миллиардов рублей в 2021 году

В течение 2021 года томичи употребили 68 миллионов 195 тысяч разных спиртных напитков. Фото: Иван МАКЕЕВ

В 2021 году томичи потратили более 13 миллиардов рублей на спиртные напитки. Об этом сообщил начальник департамента лицензирования и регионального государственного контроля Томской области Александр Деев.

Он отметил, что жители Томской области в прошлом году потратили на алкоголь немногим меньше бюджета Томска.

«Бюджет города Томска, если я не ошибаюсь, где-то 17-18 млрд рублей. Таким образом, в год один совершеннолетний житель Томской области потратил на алкоголь 17 700 тысяч рублей», - добавил Александр Деев.

В течение 2021 года томичи употребили 68 миллионов 195 тысяч разных спиртных напитков. При переводе в спирт получается 6 миллионов 186 тысяч литров этанола, то есть один совершеннолетний выпил 8,1 литра спирта.

Деев отметил, что это очень много. По употреблению крепкого алкоголя среди регионов СФО Томская область находится на пятом месте.