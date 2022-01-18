Томичам перечислили противопоказания к вакцинации от COVID-19

Минздрав рассказал, какие противопоказания имеются к проведению вакцинации от COVID-19. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Минздрав рассказал, какие противопоказания имеются к проведению вакцинации от COVID-19. Они бывают бессрочные, на определенный срок и иные, сообщает telegram-канал облздрава.

«Министерство здравоохранения России утвердило перечень противопоказаний к проведению вакцинации от коронавируса», - говорится в сообщении.

К бессрочным противопоказаниям отнесли аллергию и тяжелые осложнения после предыдущей прививки. Также аллергические реакции, судорожный синдром, температура тела выше 40 градусов.

К установленным на определенный срок: острые респираторные вирусные заболевания, протекающие в легкой степени тяжести, и острые инфекционные заболевания желудочно-кишечного тракта "до нормализации температуры тела".

А вот к иным относится: беременность, злокачественные образования и не достижение 18 лет.