В Томске пенсионерка продала жилье и перевела более 6 млн рублей мошенникам

Поверив лжесотрудникам, пенсионерка на протяжении нескольких дней оформила кредиты в различных банках. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Томске местную 61-летнюю пенсионерку обманули мошенники и лишили ее более 6 млн рублей. Женщине позвонил лжесотрудник правоохранительных органов, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

«В дежурную часть ОМВД России по Кировскому району г. Томска с заявлением обратилась местная жительница 1960 года рождения. Она сообщила, что неизвестные лица путем обмана и убеждения по телефону похитили принадлежащие ей денежные средства», - говорится в сообщении.

В полиции рассказали, что пенсионерке позвонили с номера, который начинается на на «+7495», «+977». Когда она подняла трубку, то на с ней начал разговаривать лжесотрудник правоохранительных органов, который сообщил ей, что на банковском счету женщины замечена странная активность.

Поверив лжесотрудникам, пенсионерка на протяжении нескольких дней оформила кредиты в различных банках, а также продала собственное жилье, после чего перевела денежные средства на указанные злоумышленниками счета в общей сумме более 6 млн рублей.