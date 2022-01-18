Северчанка осуждена к исправительным работам за продажу алкоголя несовершеннолетним

Осужденная ране уже проделывала аналогичный проступок и также была привлечена к административной ответственности. Фото: Мария ЛЕНЦ

В Томской области в Северске местная 46-летняя жительница, которая работала в магазине, осуждена к исправительным работам за продажу алкоголя несовершеннолетним. Женщина продала две бутылки пива 16-летней девушке, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

«Северский городской суд Томской области признал 46-летнюю жительницу г. Северска виновной в совершении преступления, предусмотренного статьей 151.1 УК РФ (розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции)», - говорится в сообщении.

В прокуратуре рассказали, что в августе 2021 года женщина, которая работала продавцом-кассиром торгового павильона, продала 16-летней девушке две бутылки пива. Отмечается, что осужденная ране уже проделывала аналогичный проступок и также была привлечена к административной ответственности.

На данный момент, суд приговорил виновную к 4 месяцам исправительных работ с удержанием 5 % из заработной платы.