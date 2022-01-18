В Колпашевской районной больнице появился новый цифровой маммограф

Цифровая маммография позволяет получить максимальный объем информации при минимальной лучевой нагрузке. Фото: "Область здоровья"

В Томской области в районной больнице Колпашево появился новый цифровой маммограф. Оборудование обошлось в 14,5 млн рублей, сообщает telegram-канал облздрава.

«Медицинское оборудование для рентгенографического обследования молочной железы стоимостью 14,5 млн рублей поступило в Колпашевскую районную больницу. Новый аппарат заменит здесь прежний, пленочный», - говорится в сообщение.

В «Области здоровья» рассказали, что оборудование было приобретено по программе модернизации первичного звена здравоохранения из средств федерального и областного бюджетов.

Главный врач Колпашевской районной больницы Наталья Дьякина пояснила, что около 13 тысяч жительниц Колпашевского района ежегодно смогут проходить обследование на новом маммографе.

Также добавляется, что цифровая маммография позволяет получить максимальный объем информации при минимальной лучевой нагрузке.