В 2021 году томичи заключили брак с гражданами Марокко, Кореи и Камеруна

406 свадеб томичи сыграли с гражданами ближнего и дальнего зарубежья Фото: Иван МАКЕЕВ

В 2021 году жители Томской области заключили 6 787 браков, также зарегистрировано было 4 756 разводов. 406 свадеб томичи сыграли с гражданами ближнего и дальнего зарубежья, сообщили администрации Томской области.

Всего в Томской области создать семью в 2021 году решились 4 916 пар, 406 из которых - интернациональные браки.

Так, 156 жителей Томской области связали свою судьбу с гражданами Казахстана, 65 — Узбекистана, 48 — Таджикистана, еще 39 сыграли свадьбу с гражданами Азербайджана, 36 — Кыргызстана, 18 — Армении, 9 — Украины. С гражданами Турции и Египта рука об руку пойдут четыре томича, 3 — Камеруна, 2 — Республики Беларусь, по 2 — Германии, Испании, Индии.

Также в прошлом году в Томской области по одной семье зародилось с Молдовы и Грузии, Алжира, Вьетнаам, Йемена, Италии, Кореи, Марокко, Норвегии, Пакистана, Палестины, Польши, Саудовской Аравии, Сербии, Сирии и Эль-Сальвадора.