В Томске 27-летнего мужчину будут судить за истязание и угрозу убийством сожительнице

Уголовное дело передано для рассмотрения в Советский районный суд Томска. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Томске 27-летнего местного жителя обвиняют в истязании с применением пытки и угрозе убийством сожительнице. Уголовное дело передано в суд, сообщили в прокуратуре Томской области.

Следствием установлено, что в январе 2021 года мужчина заподозрил сожительницу в измене. На почве ревности он, находясь в алкогольном опьянении, систематически причинял ей физические страдания для того, чтобы она призналась в измене.

Обвиняемый избивал женщину, пытал, также он отстриг ей клок волос с головы, кидал в нее разные предметы. при этом мужчина угрожал сожительнице убийством.

Уголовное дело передано для рассмотрения в Советский районный суд Томска.