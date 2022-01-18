Mercedes-Benz врезался в ограждение и опрокинулся минувшей ночью на Елизаровых в Томске

Фото: пресс-служба УМВД по Томской области

В ночь на вторник, 18 января, на улице Елизаровых в Томске произошло ДТП с участием автомобиля Mercedes-Benz. 31-летний водитель не справился с управлением, сообщили в УМВД по Томской области.

По предварительной информации, 18 января около 01:30 на улице Елизаровых, 86, в Томске автомобиль Mercedes-Benz, который находился по управлением 31-летнего мужчины, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где врезался в дорожное ограждение и опрокинулся.

С травмами в больницу был доставлен 39-летний пассажир иномарки.

Свидетелей этого ДТП просят обращаться по адресу: г. Томск, ул. Иркутский тракт, 79, кабинет № 102, телефон: 8 (3822) 794-693.