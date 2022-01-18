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Общество18 января 2022 2:33

Томский суд запретил доступ к сайтам, где продавали биоактивные добавки

Товар содержал запрещенные компоненты
Ксения Высотина
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После проверки прокурор направил в суд административное исковое заявление. После чего суд утвердил заявление.

После проверки прокурор направил в суд административное исковое заявление. После чего суд утвердил заявление.

Фото: Артем КИЛЬКИН

В Томске после иска в суд был запрещен доступ к сайтам, где продавали биоактивные добавки. Товар содержал запрещенные компоненты, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

«В ходе проверки выявлены три интернет-сайта, на которых осуществлялась дистанционная продажа биологически активных добавок с компонентами, запрещенными к свободному обороту на территории Российской Федерации», - говорится в сообщении.

В прокуратуре рассказали, что после проверки прокурор направил в суд административное исковое заявление. После чего суд утвердил заявление.