Томский суд запретил доступ к сайтам, где продавали биоактивные добавки

После проверки прокурор направил в суд административное исковое заявление. После чего суд утвердил заявление. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Томске после иска в суд был запрещен доступ к сайтам, где продавали биоактивные добавки. Товар содержал запрещенные компоненты, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

«В ходе проверки выявлены три интернет-сайта, на которых осуществлялась дистанционная продажа биологически активных добавок с компонентами, запрещенными к свободному обороту на территории Российской Федерации», - говорится в сообщении.

В прокуратуре рассказали, что после проверки прокурор направил в суд административное исковое заявление. После чего суд утвердил заявление.