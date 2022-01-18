Два человека погибли при пожаре в трехквартирном доме в Томской области

В одной из квартир были обнаружены тела 61-летнего мужчины и женщины, личность которой устанавливается. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В селе Озерное Томской области в ночь на вторник, 18 января, произошёл пожар в жилом доме, в результате которого погибли двое человек. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Томской области.

Сообщение о возгорании в трехквартирном жилом доме по переулку Школьному в селе Озерное поступило дежурному в 03:47.

От огня пострадали обрешетка крыши дома, частично обрушился потолок, также сгорела обрешетка крыши веранды и ее стены.

В одной из квартир были обнаружены тела 61-летнего мужчины и женщины, личность которой устанавливается.

Площадь пожара составила 192 кв. метров, причина его возникновения устанавливается.