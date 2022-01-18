В Томской области специалисты уточнят границы археологических памятников

Будет проведена разработка границ территорий объектов археологического наследия Томской области.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Томская область заключила контракт на 5,7 млн рублей в которых входи уточнение границ археологических памятников. Такая информация следует с сайта госзакупок.
«Разработка границ территорий объектов археологического наследия Томской области», - говорится на сайте.
Отмечается, что работу будет выполнять компания ООО "Сибирская археология", а сумма контракта составляет 5,7 млн рублей.
Также уточняется, что до 1 сентября предстоит уточнить границы 120 археологических памятников, большинство из которых - древние поселения. Они распределены на территории 11 районов региона.