В Томской области за 2021 год инфляция составила 7,5%

Продовольственные товары выросли в цене в среднем на 1,5%. Фото: Алексей БУЛАТОВ

За 2021 год в Томской области инфляция выросла до 7,5%. Это больше на 3%, чем в 2022, сообщает пресс-служба Томскстата.

«Индекс потребительских цен с начала 2021 года – 107,5% (с начала 2020 года – 104,3%)», - говорится в сообщении.

В пресс-службе рассказали, что некоторые продовольственные товары выросли в цене в среднем на 1,5%. Например, свежие огурцы на 42,8%, белокочанная капуста на 30,9%. А вот фруктовые соки за 2021 год наоборот подешевели на 17,4%, зеленый чай на почти 9% и груши почти на 5%.

Также отмечается, что не продовольственные товары подорожали на 0,5%, а некоторые услуги в Томской области подешевели на1,6%. Помимо этого, больше всего подешевели поездки в Турцию, АОЭ, а также проезд в такси.