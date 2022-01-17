Томские спасатели сняли мужчину с карниза окна на пятом этаже

Фото: ПСС Томской области

В Томске мужчина повис на окне пятого этажа жилого дома на улице Киевской. Как рассказали очевидцы, на место происшествия прибыли спасатели и полиция, которые спасли томича и передали медикам.

Информация о том, что мужчина высунулся в окно подъезда жилого дома на пятом этаже на улице Киевской, появилась в томских соцсетях в понедельник вечером. По указанному адресу незамедлительно прибыли спасатели и полицейские. Они затащили мужчину обратно в тот момент, когда он уже почти полностью свесился из окна.

Спасенный томич был передан медицинским работникам.