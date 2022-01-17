В ночь на вторник «ТомскСАХ» выведет 80 единиц техники из-за гололеда

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В ночь на 18 января в Томске более 80 единиц техники задействуют в уборке городских улиц. На дороги выйдут 11 пескоразбрасывателей и 14 плужно-щеточных машин, а также малая механизация, грейдеры и фронтальные погрузчики, сообщили в мэрии Томска.

Такое решение было принято из-за смены температуры с плюсовой на минусовую. Противогололедной смесью обработают транспортные развязки и путепроводы, участки дорог, тротуары и заездные карманы.

Томичей просят быть осторожными на дорогах и при переходе проезжей части.

Автомобилистам необходимо соблюдать ПДД и по возможности не совершать поездки на дальние расстояния.