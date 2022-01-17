За начало 2022 года томичи отдали мошенникам более 20 млн рублей

За 16 дней 2022 года мошенники путем обмана похитили у 79 жителей Томской области более 20 353 000 рублей. Жертвами мошенников стали граждане в возрасте от 17 до 82 лет. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Томской области за начало 2022 года мошенники обокрали почти 80 жителей региона. Общая сумма похищенных денег составила более 20 млн рублей, сообщает пресс-служба областного УМВД.

«За 16 дней 2022 года мошенники путем обмана похитили у 79 жителей Томской области более 20 353 000 рублей. Жертвами мошенников стали граждане в возрасте от 17 до 82 лет», - говорится в сообщении.

В полиции рассказали, что самым популярным способом обмана остается обман в интернете. Мошенник под видом продавца или покупателя предлагает отправить товар службой доставки, оформив «безопасную сделку» и для этого предлагает перейти по ссылке, которую отправляет в мессенджере или по электронной почте. После чего жертву перекидывает на фейковый, но очень похожий с оригиналом, сайт. Там уже и происходит списание денежных средств с карты.

Также одним способом обмана является звонки, от якобы банковский работников. За 2022 год 27 жителей Томской области доверились лжесотрудникам банка.