В Томске волонтеры выполнили более 11 тысяч заявок от горожан, находящихся на самоизоляции

Волонтеры привозят герметичный пакет, в котором находятся лекарства, назначенные врачом пациента. Фото: Пресс-служба мэрии Томска

Томские волонтеры смогли выполнить более 11 тысяч заявок от горожан, находящихся на самоизоляции. Они помогали купить необходимые продукты и лекарства, а позже доставляли их до двери томичам, сообщает пресс-служба мэрии Томска.

«В рамках проекта «Мы вместе» томские волонтеры помогают купить необходимые продукты и лекарства и доставляют их до двери томичам, находящимся на самоизоляции. Также добровольцы разносят бесплатные лекарственные наборы для томичей с подтвержденным диагнозом COVID-19, получающим медицинскую помощь на дому», - говорится в сообщении.

В городской администрации рассказали, что с начала существования волонтерского штаба, удалось принять 11 767 заявок. Также отмечается, что за прошлую неделю они доставили почти 80 наборов с лекарствами.

Уточняется, что волонтеры привозят герметичный пакет, в котором находятся лекарства, назначенные врачом пациента.

Напомним, что ранее сообщалось, как администрация Томска предоставила бесплатный проезд добровольцам штаба на муниципальном электрическом транспорте, а также выделила пять служебных автомобилей.