Полиция ищет томичей, которые украли бытовую химию из магазина

В Томске полиция ищет нескольких людей, которые причастны к краже бытовой химии из магазина. Подозреваемые попали на камеры скрытого видеонаблюдения, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

«Сотрудниками ОМВД России по Кировскому району города Томска по подозрению в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации, устанавливаются лица, причастные к совершению хищения бытовой химии 13 декабря 2021 года из магазина, расположенного по ул. Красноармейской 114 в городе Томске», - говорится в сообщении.

Полиция настоятельно просит граждан, которые узнали людей с видео или стали свидетелями, обратиться по телефону: 02 (с сотового 102), или по телефону 89113583989.