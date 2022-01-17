На Крещение в Томской области ожидается мороз до -22 градусов

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В Томске на Крещение прогнозируется похолодание до -11...-14 градусов. В Томской области возможен мороз до -22 градусов и порывистый ветер, сообщили в региональном гидрометцентре.

В Томской области в ночь на 19 января ожидается около -12...-17 °C, местами столбики термометров опустятся до -22 °C.

В Томске на Крещение и днем и ночью температура воздуха будет на уровне -11...-14 градусов.

При этом в регионе ожидается сильный ветер с порывами до 14 метров в секунду.

Ранее "КП-Томск" сообщала, что из-за пандемии коронавируса в этом году в Томской области принято решение отменить массовые крещенские купания.