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Общество17 января 2022 7:23

На Крещение в Томской области ожидается мороз до -22 градусов

При этом в регионе ожидается сильный ветер с порывами до 14 метров в секунду.
Источник:kp.ru
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Фото: Владислав Пирогов

Фото: Владислав Пирогов

В Томске на Крещение прогнозируется похолодание до -11...-14 градусов. В Томской области возможен мороз до -22 градусов и порывистый ветер, сообщили в региональном гидрометцентре.

В Томской области в ночь на 19 января ожидается около -12...-17 °C, местами столбики термометров опустятся до -22 °C.

В Томске на Крещение и днем и ночью температура воздуха будет на уровне -11...-14 градусов.

При этом в регионе ожидается сильный ветер с порывами до 14 метров в секунду.

Ранее "КП-Томск" сообщала, что из-за пандемии коронавируса в этом году в Томской области принято решение отменить массовые крещенские купания.