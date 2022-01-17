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Общество17 января 2022 6:43

В Томске на Новособорной площади 17 января не будут работать ледяные горки

Как только в регионе похолодает до минусовых температур горки снова будут открыты.
Источник:kp.ru
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Фото: Владислав Пирогов

Фото: Владислав Пирогов

В Томске в понедельник власти приняли решение временно закрыть ледяные горки на Новособорной площади, улице Интернационалистов, 12 и на проспекте Ленина, 217 из-за потепления. Об этом сообщили в мэрии Томска.

Такое решение было принято в целях сохранения ледяных сооружений, а также для безопасности жителей Томска.

Как только в регионе похолодает до минусовых температур горки снова будут открыты.

По данным регионального гидрометцентра, во вторник, 18 января, в Томске столбики термометров опустят ниже нуля.