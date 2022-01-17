И.о. мэра Томска Михаил Ратнер поручил коммунальщикам усилить контроль за состоянием крыш

Фото: Густаво Зырянов

В понедельник, 17 января, и.о. мэра Томска Михаил Ратнер поручил коммунальным службам усилить контроль за состоянием крыш жилых домов, административных зданий и торговых объектов. Об этом он сообщил в понедельник, 17 января, в ходе селекторного совещания.

Администрациям районов Томской области и «Санитарной милиции» необходимо усилить контроль качества уборки снежных навесов и наледи с крыш и внутриквартальных проездов.

Администрация Томска напоминает томичам о возможном сходе снега с крыш из-за потепления. В связи с этим необходимо при выходе из зданий смотреть на скопление снежных масс на крышах, следить за маленькими детьми и обращать внимание на знаки: «Осторожно, возможен сход снега».