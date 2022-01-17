Омикрон-штамм коронавируса ожидается в Томской области через 2-3 недели

Фото: Густаво Зырянов

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин, который является главой регионального оперштаба, заявил о необходимости активизировать в регионе подготовку к новой волне коронавируса, вызванной омикрон-штаммом.

По словам Жвачкина, волна омикрон-штамма будет сильнее из-за его быстрого распространения. На сегодняшний день волна движется в Москву, а значит через 2-3 недели омикрон уже будет в Томской области, сказал губернатор.

В связи с этим Жвачкин поручил региональному департаменту здравоохранения оценить, на сколько готова Томская область к новой волне коронавируса.

Он также выразил надежду, что Томской области удастся обойтись без локдауна, но при этом не исключены новые ограничения, в том числе внеочередные каникулы для детей.

Жвачкин также поручил усилить контроль и за уже действующими в регионе коронавирусными ограничениями.

Губернатор призвал томичей вакцинироваться, чтобы предотвратить возможные тяжелые последствия болезни.