В Томске 32-летнего мужчину осудят за попытку обустроить тайник с наркотиками

Уголовное дело передано для рассмотрения в Советский районный суд Томска. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Томске 32-летний местный житель обвиняется в покушении на незаконный сбыт наркотических средств. Мужчина попытался обустроить тайник с наркотиками, но был пойман полицейскими, сообщили в пресс-службе прокуратуры Томской области.

Следствием установлено, что в 2021 году мужчина стал участником группы одном из мессенджеров, где незаконно продавали наркотики. Томич приобрел их и в переписке с неустановленным следствием мужчиной договорился вместе распространять наркотики в Томске через тайники.

В момент создания одного из тайников обвиняемый был задержан сотрудниками полиции.

Уголовное дело передано для рассмотрения в Советский районный суд Томска.