В детских садах Северска детей кормили просроченными продуктами

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В Северске после вмешательства прокуратуры в четырнадцати детских садах устранены нарушения при организации питания дошкольников. Детей кормили просроченными продуктами, сообщили в прокуратуре Томской области.

Прокуратура Северска провела проверку исполнения законодательства о санитарно-эпидемиологической безопасности в образовательных учреждениях в ходе которой было установлено, что в 14 детских садах допущены нарушения при организации питания детей.

Проверка показала, что в детских садах готовили пищу из продукции, которая подвергалась повторной заморозке, а также из просроченных продуктов и продуктов без маркировки.

Кроме этого, установлены факты нарушения условий хранения продуктов, использования оборудования с механическими повреждениями.

Также не во всех садах склады были оборудованы приборами для измерения относительной влажности воздуха, не обеспечено своевременное проведение плановых обследований помещений.

По итогам проверки руководителям 14 детсадов внесены представления. В ходе их рассмотрения нарушения были полностью устранены.

По постановлениям прокуратуры 11 должностных лиц детсадов привлечены к административной ответственности по статье "Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к условиям обучения детей", за это им придется заплатить штраф в размере 3000 рублей.