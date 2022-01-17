В Томске возбуждено дело о мошенничестве главы представительства ПАО «Аэрофлот»

С февраля 2020 года по июль 2021 года была получена зарплата в общей сумме около 1 миллиона рублей. Фото: архив КП

В Томске в отношении главы представительства ПАО «Аэрофлот» возбуждено дело о мошенничестве. Он незаконно похитил 1 млн рублей, сообщает пресс-служба регионального УФСБ России.

«Сотрудниками УФСБ России по Томской области (УФСБ) выявлена и пресечена противоправная деятельность руководителя представительства ПАО «Аэрофлот» в г. Томске», - говорится в сообщении.

В ведомстве рассказали, как обвиняемый устроил в компанию свою знакомую, на должность диспетчера по контролю за подготовкой воздушных судов к вылету. При этом мужчина договорился с ней о том, что девушке не придется исполнять обязанности по указанной ей должности, а заработной платой он будет распоряжаться по своему усмотрению.

Далее описывается, что с февраля 2020 года по июль 2021 года была получена зарплата в общей сумме около 1 миллиона рублей. В свою очередь, руководитель представительства, используя свое служебное положение, незаконно похитил, распорядившись впоследствии ими по своему усмотрению.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Также на данный момент проводятся следственные действия и оперативные мероприятия.