Банк Уралсиб – в Топ-10 рейтинга лучших кредитов наличными 2021 года

"Уралсиб"

Банк Уралсиб вошел в Топ-10 рейтинга лучших кредитов наличными по итогам 2021 года, который подготовил портал Выберу.ру.

Эксперты портала проанализировали как текущие условия по каждому из продуктов, так и критерии, отражающие все накопленные за год рейтинговые позиции банков. При составлении рейтинга проводилось комплексное ранжирование по основным параметрам: размеру процентной ставки, полной стоимости кредита, сумме ежемесячных платежей, стоимости страхования, если оно необходимо для понижения ставки, сумме и сроку кредитования. Учитывалось отсутствие комиссий и скрытых выплат. Дополнительно рассматривался критерий надежности банка.

Ознакомиться с продуктовыми предложениями и условиями потребительского кредитования Банка Уралсиб можно на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ», в ближайших отделениях банка, а также по телефону 8-800-250-57-57.

Справка:

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг.

Банку присвоены рейтинги международных рейтинговых агентств: «ВB-» Fitch Ratings,

«B1» Moody’s Investors Service, а также рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «ВВВ» (RU) и рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «А-».

Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 45 регионах и по состоянию на 1 декабря 2021 года насчитывает: 6 филиалов, 238 точек продаж, 1 432 банкомата, 363 платежных терминала.

Кроме собственной сети, Банк поддерживает работу объединенной банкоматной сети «ATLAS» – единое технологическое решение для банков-партнеров.