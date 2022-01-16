На улице Мокрушина в Томске нашли труп собаки с ножевым ранением

Фото: Густаво Зырянов
Вечером в воскресенье в полицию Томска поступило сообщение о том, что около одного из домов по улице Мокрушина найден труп собаки. Предположительно, собаке нанесли ножевые ранения, сообщили в УМВД по Томской области.
Уточняется, что информация об этом поступила в полицию около 18:20 в воскресенье,16 января. Труп собаки обнаружили вблизи дома № 9 стр. 31 по улице Мокрушина в Томске.
В полиции по данному факту начата проверка.
Если вы стали свидетелем этой ситуации, просьба обратиться в ДЧ ОМВД России по Кировскому району города Томска по телефону 02 (с сотового 102).