В Томске этой зимой не зафиксировано ни одного ДТП с участием велосипедистов

Как отметил Золотарев, велосипедистов этой зимой в Томске стало заметно больше Фото: Михаил ФРОЛОВ

С начала зимы в Томске не зафиксировано ни одного ДТП с участием велосипедистов, при этом передвигаться на этом транспорте стали заметно чаще. Об этом сообщает АиФ-Томск со ссылкой на начальника регионального УГИБДД Александра Золотарева.

Как отметил Золотарев, велосипедистов этой зимой в Томске стало заметно больше. Зачастую они передвигаются не по проезжей части, а по тротуарам.

Однако пока в полиции не хотят обострять ситуацию и привлекать нарушителей к административной ответственности.

По словам Золотарева, ни один томский велосипедист не попал в ДТП за эту зиму. Куда сложнее была ситуация с электросамокатами прошедшим летом, заключил он.