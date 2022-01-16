Порывистый ветер и -2 градуса ожидают томичей 16 января

Фото: Густаво Зырянов

В Томске последний день недели будет теплым, но ветреным. Порывы ветра будут достигать скорости 15 метров в секунду, сообщает региональный гидрометцентр.

В воскресенье в Томске пройдет снег. Ветер будет дуть южный 5-10 м/с, местами с порывами до 15 м/с. Днем температура воздуха ожидается около -2…-4°С. На дорогах местами гололедица.

В Томской области прогнозируется снег, мокрый снег, в отдельных районах гололедные явления. Ветер южный 5-10 м/с, с усилением до 15 м/с. Температура воздуха днем составит -2…-7°С. На дорогах местами гололедица.