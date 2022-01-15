В Томске ученые ТГУ обнаружили эффект от фитоламп для растений

Эффект от фитоламп оказался экологичным способом защиты при выращивании рассады Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Томске ученые Биологического института ТГУ обнаружили эффект фитоламп, которые предназначены для растений. Спектр синего и красного света помогает бороться с вредителем растений - белокрылкой. Об этом сообщается на сайте вуза.

Фитолампы с усиленным спектром синего и красного света почти на 100 % отпугивают белокрылку. Ученым совместно со специалистами по насекомым предстоит выяснить причину такого эффекта. Биологи подчеркнули, что эффект от фитоламп оказался экологичным способом защиты при выращивании рассады.

Изначально у сотрудников института и учеников была другая задача: выяснить насколько эффективны фитолампы, которые продаются в Томске.

Ученые отметили, что белокрылка является один из самых распространенных вредителей растений в тепличном грунте.