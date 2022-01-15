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Общество15 января 2022 10:29

В Томске ученые ТГУ обнаружили эффект от фитоламп для растений

Ученым совместно со специалистами по насекомым предстоит выяснить причину такого эффекта
Источник:kp.ru
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Эффект от фитоламп оказался экологичным способом защиты при выращивании рассады

Эффект от фитоламп оказался экологичным способом защиты при выращивании рассады

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Томске ученые Биологического института ТГУ обнаружили эффект фитоламп, которые предназначены для растений. Спектр синего и красного света помогает бороться с вредителем растений - белокрылкой. Об этом сообщается на сайте вуза.

Фитолампы с усиленным спектром синего и красного света почти на 100 % отпугивают белокрылку. Ученым совместно со специалистами по насекомым предстоит выяснить причину такого эффекта. Биологи подчеркнули, что эффект от фитоламп оказался экологичным способом защиты при выращивании рассады.

Изначально у сотрудников института и учеников была другая задача: выяснить насколько эффективны фитолампы, которые продаются в Томске.

Ученые отметили, что белокрылка является один из самых распространенных вредителей растений в тепличном грунте.