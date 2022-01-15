В Томске 15 января выявлен 121 новый случай заражения COVID-19

За минувшие сутки 491 житель Томской области выздоровел от COVID-19 Фото: Алексей БУЛАТОВ

В субботу, 15 января, в Томской области выявили 121 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

За минувшие сутки 491 житель Томской области выздоровел от COVID-19. Общее число томичей, победивших коронавирус, выросло до 55 643 человек.

За последние сутки в России выявлено 27 179 заболевших коронавирусом , 723 пациента скончалось, 26 584 выздоровели.

Всего с начала пандемии в России заболели 10 774 304 человек, 320 634 скончались, 9 835 884 выздоровели.