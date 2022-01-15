Жителей Томска призывают оставлять новогодние елки у мусорных баков

Акция действует и в Томском районе Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Томске местных жителей призывают оставлять новогодние елки у мусорных баков. Елки пустят на витаминный корм для животных, сообщила пресс-служба мэрии города.

С 15 января в рамках ежегодной акции «Елка для буренки» деревья передадут заводу «Заварзинский» для изготовления витаминного корма для коров и телят.

Для участия в акции необходимо оставить елку на территории мусорной площадке до 1 февраля. В мусорные баки помещать деревья не нужно. Дерево должно быть без мишуры.

Акция действует и в Томском районе.