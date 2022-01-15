В поселке Томской области пассажирский автобус въехал в гараж

Фотография взята из паблика "Регион 70"

14 января в Томской области в поселке Копылово пассажирский автобус съезжая с горы въехал в гараж. Пострадал один пассажир, сообщает очевидец в паблике «Регион 70».

15 января в паблике «Регион 70» появилась информация о том, что 14 января в 13:00 на улице первого мая автобус съезжая с горы въехал в гараж. Пострадал один человек. По словам очевидца дороги скользкие, их не посыпали всю зиму.

«Очень скользко было на легковой забраться на гору, не говоря уже об автобусах. Дороги не посыпают всю зиму»,- утверждает местный житель.

Люди в комментариях пишут, что необходимо покупать зимний вариант автобусов.

«У нас отношение к общественному транспорту, как на юге. А надо просто зимний вариант автобусов покупать», - комментирует подписчик паблика.