В рамках томского фестиваля Street Vision разукрасят десять зданий

На фестиваль приедут художники из Москвы, Санкт-Петербурга, Красноярска и Новосибирска Фото: Иван МАКЕЕВ

В Томске в рамках десятого фестиваля Street Vision разукрасят 10 технических сооружений и коммерческих зданий. Все муралы и места для них будут согласованы с администрацией города, сообщили организаторы проекта.

Большинство рисунков будут изображены на технических сооружениях насосных станций, которые расположены в центре города. Также есть вероятность появление муралов на коммерческой недвижимости. Фасады старых домов не будет задействованы.

На фестиваль приедут художники из Москвы, Санкт-Петербурга, Красноярска и Новосибирска.

Напомним, что в июне прошлого года представители областного комитета по охране объектов культурного наследия требовали закрасить граффити, нарисованные в рамках томского фестиваля Street Vision.