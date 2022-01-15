Томичка поверила лжебанкирам и лишилась 350 тысяч рублей

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество» Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Томске местная 21- летняя жительница города лишилась 350 тысяч рублей из-за мошенников. Злоумышленники представились сотрудниками банка и давали указания для получения денежных средств, сообщили в УМВД по Томской области.

По предварительным данным, потерпевшей поступил звонок от неизвестной женщины, которая представилась сотрудницей банка. Злоумышленница рассказала, что от имени пострадавшей в данный момент подается заявка на получение кредита. Потерпевшая сообщила, что она не оформляла никаких заявок на кредит. Злоумышленница ответила, что с девушкой скоро свяжутся по данной ситуации.

После этого пострадавшей снова позвонили. Неизвестный представился сотрудником Центрального банка и сообщил, что на имя девушки оформлен кредитный договор. Злоумышленник внушил потерпевшей, что неизвестные мошенники в любой момент могут завладеть ее деньгами, поэтому необходимо очно подать заявку в отделении банка и положить деньги на их безопасный счет, который уже открыт на имя девушки.

Пострадавшая выполнила инструкции мошенников, после чего ей снова позвонили злоумышленники и попросили исчерпать свой кредитный потенциал, оформить еще один кредит и перевести деньги на уже известный ей безопасный счет. Девушка выполнила все требования и лишись 350 тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».