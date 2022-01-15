В Томске в школе «Интеграция» изъяли документы на квадрокоптеры

Корреспондент КП-Томск позвонила в пресс-службу УМВД по Томской области, но там не взяли трубку Фото: Олег ЗОЛОТО

В Томске 14 января изъяли документы из школы «Интеграция». Документы связанны с закупкой квадрокоптеров в 2020 году, сообщили в учреждении.

14 января представители администрации Томского района, а также правоохранительные органы приехали в школу за документами по закупке квадрокоптеров в 2020 году и изъяли их. В 2020 году школа приобрела 37 квадрокоптеров для сложных и школьных проектов. Все документы давно прошли проверку, а оборудование было приобретено законно.

Корреспондент КП-Томск позвонила в пресс-службу УМВД по Томской области, чтобы взять комментарий, но там не взяли трубку.

Раннее сообщалось, что в школе «Интеграция» хотят отстранить от работы директора Лилию Пикалову. Также школа вновь подала заявку на прохождение государственной аттестации.