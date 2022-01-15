Томск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Томск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Томск
-19°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество15 января 2022 3:58

В Томской области снизился процент сдачи экзамена на права

Это связано с новыми правилами для сдачи экзаменов на водительские права
Источник:kp.ru
КомментироватьОставить комментарий(0)
В автошколах необходимо повысить уровень обучения

В автошколах необходимо повысить уровень обучения

Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В Томской области снизилась сдача практической части экзамена по вождению. Это связано с новыми правилами для сдачи экзаменов на водительские права, сообщает АиФ- Томск.

По информации ГИБДД, раньше показатель сдающих практическую часть составлял около 35-40 %, теперь он составляет 10 %. В отдельных подразделениях — 2-3 %.

Начальник регионального ГИБДД Александр Золотарев отметил, что в автошколах необходимо повысить уровень обучения. Из-за волнения учеников на 15—20 % снизился показатель сдачи практической части экзамена.

В 2021 году из-за нехватки оборудованных автомобилей возникла проблема принятия практического экзамена. УМВД приняло решение выделить четыре автомобиля, которые будут переоборудованы. Для тех, кто не сдал с первого раза можно будет использовать данные машины.

Напомним, что новые правила сдачи экзаменов на права начали действовать в России с 1 апреля. Из экзамена исключили площадку и оставили езду по городу.