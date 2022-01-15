На поддержку студентов-химиков ТГУ получил 3 млн рублей от меценатов

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Томский государственный университет получил 3 миллиона рублей от меценатов на поддержку студентов-химиков и развитие химического образования. Об этом сообщается на сайте вуза.

Группа компаний "Деловой Альянс" направила пожертвование для химиков в эндаумент-фонд вуза. На данный момент сумма капитала чуть выше 3 миллионов рублей.

Полученные деньги помогут выделить дополнительные стипендии для студентов, пополнить оснащение для учебного процесса. Также эти деньги могут пойти на поддержку преподавателей и на другие учебные цели.

Директор Инжинирингового химико-технологического центра (ИХТЦ) Алексей Князев подчеркнул, что каждый миллион в целевом фонде в среднем приносит ежегодный доход в виде процентов по вкладу – около 70-80 тысяч рублей.

Напомним, что в прошлом году в ТГУ был создан первый в России целевой капитал химического факультета.