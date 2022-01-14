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Спорт14 января 2022 12:32

ФК «Томь» покинули сразу три игрока

Все три футболиста присоединились к «Томи» перед этим сезоном.
Источник:kp.ru
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Полузащитник Марат Апшацев по трансферу перешел в казанский «Рубин»

Полузащитник Марат Апшацев по трансферу перешел в казанский «Рубин»

Фото: Алексей ФОКИН

Три футболиста сразу покинули «Томь». Контракты с защитниками Артемом Семейкиным и Александром Серасховым расторгли по обоюдному согласию. Полузащитник Марат Апшацев по трансферу перешел в казанский «Рубин», сообщили в пресс-службе футбольного клуба.

Все три футболиста присоединились к «Томи» перед этим сезоном. Семейкин провел в составе команды 20 матчей (1 гол и 1 голевой пас), Серасхов – 11, а Апшацев - 9 матчей.