ФК «Томь» покинули сразу три игрока

Полузащитник Марат Апшацев по трансферу перешел в казанский «Рубин» Фото: Алексей ФОКИН

Три футболиста сразу покинули «Томь». Контракты с защитниками Артемом Семейкиным и Александром Серасховым расторгли по обоюдному согласию. Полузащитник Марат Апшацев по трансферу перешел в казанский «Рубин», сообщили в пресс-службе футбольного клуба.

Все три футболиста присоединились к «Томи» перед этим сезоном. Семейкин провел в составе команды 20 матчей (1 гол и 1 голевой пас), Серасхов – 11, а Апшацев - 9 матчей.